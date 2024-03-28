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Российские врачи спали мужчину с ранениями ножом в сердце

В Подмосковье врачи спасли мужчину с тремя ножевыми ранениями в сердце

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Телеграм-канал Разборчивым почерком

Врачи Люберецкой больницы спасли мужчину, который поступил в больницу с тремя ножевыми ранениями в сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Московской области «Разборчивым почерком».

По словам медиков, 47-летнего пациента привезли в крайне тяжелом состоянии, он потерял 2,5 литра крови.

«В ходе обследования у мужчины выявили повреждение межреберной артерии и правого желудочка сердца с кровотечением в плевральной полости легкого», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Врачи приняли решение об экстренной операции. В ходе вмешательства хирурги вскрыли грудную клетку, ушили ранение, установили дренажи, а затем зашили основные раны. Пациента перевели в реанимацию, где медики еще пять дней боролись за его жизнь.

Сейчас пострадавшего выписали домой, он должен наблюдаться у кардиолога по месту жительства.

Ранее в Раменской областной больнице медики оказали помощь молодому мужчине, раненному ножом в область сердца.

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