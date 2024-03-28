В Челябинске трамвай переехал пешехода и отрезал ему ноги

Челябинец попал в больницу после ДТП с трамваем. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала, напротив дома на улице Степана Разина. По словам сотрудников ГИБДД, пострадавший переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате трамвай сбил пешехода.

«В результате ДТП 44-летний мужчина получил травмы, госпитализирован в медицинское учреждение», – сообщили в Госавтоинспекции.

О характере травм и детали о состоянии россиянина в ведомстве не сообщили. Очевидцы рассказали, что пострадавшему отрезало ноги.

По данным «ЧелябГЭТа», в день инцидента движение трамваев в направлении центра было остановлено.

До этого в Москве мужчине отрезало ноги в момент, когда он пытался открыть дверь электрички. Россиянин опаздывал и хотел взяться за захлопнувшиеся двери, но электричка сдвинулась с места. Мужчину сбило с ног потоком воздуха, и, когда человек соскользнул с платформы, поезд отрезал ему обе ноги.

Ранее в Бурятии врачи спасли подростка, который попал под поезд и остался без ног.