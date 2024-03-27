Агаларовы направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба Crocus Group.

«Первые пожертвования на общую сумму 100 миллионов рублей сделали Араз Агаларов и его сын Эмин», — говорится в заявлении.

27 марта сообщалось, что певец Егор Крид собрал по итогам своего благотворительного стрима 7 млн рублей.

До этого певица Анна Asti сообщила, что перевела миллион рублей в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Журналистка Ксения Собчак заявила, что перевела 1,5 млн рублей семьям детей, потерявших родителей при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее певица Ольга Серябкина высказалась о продолжении концертов после теракта в «Крокусе».