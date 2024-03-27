Детская песенка спасла охотника после нападения гризли

Мужчина из Канады сумел выжить после нападения гризли во время охоты в отдаленном районе Скалистых гор. Об этом сообщает Metro.

В диком месте на природе агрессивный медведь внезапно атаковал его. Зверь наносил серьезные травмы охотнику. Но, благодаря своему упорству и находчивости, он смог найти уязвимое место на теле зверя, заставив его паниковать и убежать.

После первых ударов лапы мужчина увидел куски своей кожи и уха, , затем схватил зубами за череп и принялся грызть, «как собака глодает кость». Но несмотря на страшные травмы, он не сдался. Ему удалось найти мягкое уязвимое место на животе хищника. Когда он изо всех сил сжал его, медведь запаниковал и убежал.

Мужчина был ранен и изуродован лапами и зубами хищника, он был на грани жизни. Но в итоге он включил на телефоне детскую песенку Baby Shark, которую слушала его дочь. Это напомнило ему о своей семье и дало силы продолжить бороться за жизнь.

Добравшись до ближайшей турбазы, мужчина был отправлен вертолетом в больницу, его ждала очень долгая операция и врачи спасли ему жизнь.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.