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Мужа экс-гендиректора «Новой Голландии» арестовали на 14 суток

Николая Конашенка арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство

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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Мужа бывшего генерального директора пространства «Новая Голландия» Николая Конашенка арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщает ТАСС Telegram-канал «360tv» со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Согласно протоколу, вечером 25 марта Конашенка доставили в дежурную часть 76 отдела полиции УМВД России по Центральному району Петербурга. При задержании мужчина «кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью».

До этого стало известно, что Конашенок, заявивший после теракта в «Крокус Сити Холле», что террористы выбрали не ту площадку, был задержан в аэропорту Пулково при попытке уехать в Армению. Против него возбудили уголовное дело.

Мужчина заявил, что террористы «ошиблись», выбрав концертный зал в Красногорске вместо Кремля. По его утверждению, те мыслили «мелковато», устроив стрельбу именно на концерте «Пикника». После этого гендиректор «Новой Голландии» Шатуновская уволилась со своего поста и осудила слова супруга.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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