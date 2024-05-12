Тренер «Краснодара» попросил прощения у жителей Краснодара

Главный тренер »Краснодара» Мусаев попросил прощения у жителей города после поражения от московского «Спартака» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ребята вышли с настроем, каждый отдал силы, но мы теряем шансы [на чемпионство]. Я извиняюсь перед жителями Краснодара. Если ты хочешь взять титул, то должен играть лучше», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в этом матче забил Роман Зобнин, который поразил ворота соперников на 34-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» после этого поражения стал располагаться на третьем месте в турнирной таблице национального первенства. В активе «быков» 50 баллов. Лидирует в таблице РПЛ московское «Динамо» с активом в 53 балла, петербургский «Зенит» занимает второе место, набрав 51 очко.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обновил рекорд безвыигрышной серии в сезоне.