Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Краснодара» попросил прощения у жителей Краснодара

Тренер «Краснодара» Мусаев попросил прощения у жителей Краснодара

close
100%
РИА «Новости»

Главный тренер »Краснодара» Мусаев попросил прощения у жителей города после поражения от московского «Спартака» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ребята вышли с настроем, каждый отдал силы, но мы теряем шансы [на чемпионство]. Я извиняюсь перед жителями Краснодара. Если ты хочешь взять титул, то должен играть лучше», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в этом матче забил Роман Зобнин, который поразил ворота соперников на 34-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» после этого поражения стал располагаться на третьем месте в турнирной таблице национального первенства. В активе «быков» 50 баллов. Лидирует в таблице РПЛ московское «Динамо» с активом в 53 балла, петербургский «Зенит» занимает второе место, набрав 51 очко.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обновил рекорд безвыигрышной серии в сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами