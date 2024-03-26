Патрушев заявил, что многое указывает на причастность Украины к теракту

Правоохранительные органы располагают многими свидетельствами причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщил журналист Павел Зарубин.

«Многое указывает», — ответил он на вопрос о том, что свидетельствует о причастности Украины.

Патрушев добавил, что Следком проанализирует все данные и позже выдаст официальную информацию.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Террористы покинули здание и поспешили уехать на автомобиле.

После атаки на концертный зал, террористы скрывались на автомобиле в сторону Украины. Они ехали в сторону границы со скоростью более 140 км/ч.

Белый Renault дорожная камера на трассе М-3 «Украина» зафиксировала в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области.

Ранее в Кремле не стали отрицать возможную связь виновников теракта в «Крокусе» с Украиной.