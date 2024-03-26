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Россиянам рассказали, вредит ли молоко с длительным сроком годности здоровью

Эксперт ВНИМИ Юрова: молоко с длительным сроком годности не вредит здоровью

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Ультрапастеризованное молоко не представляет опасности для здоровья людей несмотря на то, что оно имеет длительный срок годности. Об этом Pravda.Ru рассказала заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ВНИМИ) Елена Юрова.

По ее словам, не портиться на протяжении длительного времени такому молоку помогают технологии розлива и упаковки.

«Как только появилась технология, возможность розлива асептического, плюс возможность в потоке в очень тонком слое прямо сразу обработать молоко высокой температурой, то оказалось, что есть возможность это молоко долго хранить. Потому что оно не содержит бактерий и, соответственно, микробиологической порче не подвергается», — пояснила Юрова.

Она добавила, что для такой процедуры подойдет только молоко высокого качества, которое не испортится в течение определенного времени. По словам эксперта, оптимальный срок годности такого продукта — до полугода.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа до этого говорила, что взрослым людям нужно ограничить потребление молока и молочных продуктов, потому что после определенного возраста они престают перерабатываться организмом.

Ранее стало известно, из-за каких «полезных» продуктов можно набрать вес.

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