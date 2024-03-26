Россиянам рассказали, вредит ли молоко с длительным сроком годности здоровью

Ультрапастеризованное молоко не представляет опасности для здоровья людей несмотря на то, что оно имеет длительный срок годности. Об этом Pravda.Ru рассказала заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ВНИМИ) Елена Юрова.

По ее словам, не портиться на протяжении длительного времени такому молоку помогают технологии розлива и упаковки.

«Как только появилась технология, возможность розлива асептического, плюс возможность в потоке в очень тонком слое прямо сразу обработать молоко высокой температурой, то оказалось, что есть возможность это молоко долго хранить. Потому что оно не содержит бактерий и, соответственно, микробиологической порче не подвергается», — пояснила Юрова.

Она добавила, что для такой процедуры подойдет только молоко высокого качества, которое не испортится в течение определенного времени. По словам эксперта, оптимальный срок годности такого продукта — до полугода.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа до этого говорила, что взрослым людям нужно ограничить потребление молока и молочных продуктов, потому что после определенного возраста они престают перерабатываться организмом.

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