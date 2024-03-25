На Урале полиция задержала подростков, расстрелявших автомобиль

В Челябинске полицейские задержали подростков, которые повредили машину местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел 23 марта в Тракторозаводском районе города. По словам потерпевшей, группа несовершеннолетних стреляла по мусорным контейнерам и автомобилям. Одним из выстрелов подростки повредили челябинке автомобиль, разбив в нем боковое стекло. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Оперативники установили личности несовершеннолетних, которые предположительно причастны к инциденту. Подростков и их законных представителей вызвали в полицию для дачи пояснений. Как рассказали правоохранители, юноше, попавшему в автомобиль потерпевшей, 15 лет. Пневматический пистолет изъят у подростка, его направили на экспертизу.

Ранее в Екатеринбурге подростки обстреляли электричку.