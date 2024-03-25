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Судьба «Крокуса» будет решена с учетом общественного мнения

Мемориал погибшим в «Крокусе» предложили создать с учетом общественного мнения

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Maxim Shemetov/Reuters

Мемориал погибшим и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» будет создан, но лишь от общественного мнения зависит то, где именно появится подобное памятное сооружение. Об этом заявил сын владельца «Крокус групп» и экс-вице-президент группы Эмин Агаларов в интервью телеканалу РБК.

«Преждевременно говорить, будет ли восстановлен «Крокус Холл» в том виде, в котором он был изначально. И я все-таки думаю, что мой отец будет принимать решение, опираясь на общее мнение страны по этому поводу», — сказал он.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

25 марта на сайте специалисты МЧС России опубликовали обновленный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Документ с поименным указанием 85 фамилий доступен на официальном ресурсе ведомства. Работа по опознанию остальных погибших продолжается.

Тем временем председатель СК Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщил, что число погибших в «Крокусе» выросло до 139 человек, опознаны 75. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, кто причастен к теракту в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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