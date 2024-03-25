В Госдуме прокомментировали отсутствие нарушений в организации охраны «Крокуса»

Нет ничего странного, что Генеральная прокуратура России не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

Депутат указал на то, что по российскому законодательству частные охранные организации (ЧОО) не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового скопления людей. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие.

Хинштейн уточнил, что у ООО «ЧОП «Крокус Профи», которое охраняло концертный зал, такое оружие имелось.

«Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе — несли службу без оружия и даже без спецсредств», — написал парламентарий.

Он призвал изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. Соответствующую инициативу Хинштейн с коллегами начали прорабатывать.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».