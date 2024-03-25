Мишустин заявил о беспощадном отношении к виновным в теракте в «Крокусе»

Те, кто причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», заслужили к себе беспощадное отношение. Об этом на встрече с депутатами Госдумы от фракции КПРФ заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады», — сказал премьер.

Мишустин выразил уверенность в том, что террористы не смогут запугать Россию, но ее властям необходимо сделать все возможное для благополучия граждан и развития страны.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержаны 11 человек, арестованы четверо предполагаемых исполнителей теракта.

Ранее Венгрия призвала к международному взаимодействию в борьбе с терроризмом.