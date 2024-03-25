Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин заявил о беспощадном отношении к виновным в теракте в «Крокусе»

Мишустин: причастные к теракту в «Крокусе» не заслуживают пощады

Те, кто причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», заслужили к себе беспощадное отношение. Об этом на встрече с депутатами Госдумы от фракции КПРФ заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады», — сказал премьер.

Мишустин выразил уверенность в том, что террористы не смогут запугать Россию, но ее властям необходимо сделать все возможное для благополучия граждан и развития страны.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержаны 11 человек, арестованы четверо предполагаемых исполнителей теракта.

Ранее Венгрия призвала к международному взаимодействию в борьбе с терроризмом.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами