«Фобос»: всю неделю погода в Москве будет сильно отклоняться от нормы

В Москве температура воздуха существенно превышает норму – эта картина фиксируется ежедневно с 12 марта, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В ближайшее время такая аномалия продолжится, особенно заметной она станет в выходные, пообещал он в беседе с RT.

Сегодня в столице наблюдается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, температура воздуха не поднимется выше 6-8 градусов, отметил Леус. Ночью в регионе возможны небольшие морозы – от 1 до 2 градусов ниже нуля. Завтра днем воздух прогреется до 7-9 градусов тепла.

В середине недели – в среду и четверг – будет ощущаться влияние антициклона, отметил синоптик. Осадков, по его словам, не будет, а погода станет менее облачной.

По ночам продолжатся небольшие заморозки – температура воздуха будет опускаться до 1-3 градусов ниже нуля. В среду днем будет до +10°С, а в четверг до +10...+12°С. В пятницу погода изменится и станет пасмурной.

«Приближающийся с запада атмосферный фронт затянет небо облаками, принесет дожди, но холоднее не станет», — рассказал Леус.

В ночь на пятницу ожидается от 2 до 4 градусов выше нуля, днем – от 10 до 12 градусов тепла, добавил он. В выходные потепление продолжится, температура воздуха будет значительно превышать норму, заключил Леус.

Россиянам ранее рассказали, когда в регионах окончательно потеплеет и сойдет снег.