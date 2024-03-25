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В российском городе девушек-подростков избили за короткие стрижки

В Красноярском крае девушек-подростков избили за короткие стрижки

В Красноярском крае двух девушек-подростков избили в столовой за короткие стрижки. Об этом сообщает Telegram-канал «Взгляд Инфо».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 24 марта в столовой «Съем слона» на Народной улице в городе Минусинске. По словам матери 17-летней студентки колледжа культуры, она вместе с подругой зашла туда после мероприятия в библиотеке.

На раздаче к несовершеннолетним подошли двое молодых людей и начали высказывать претензии к их внешнему виду. В результате конфликта девушки получили травмы, их доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у обеих сотрясение мозга, а у одной из них также сломаны нос и скуловая кость.

Сообщается, что одному из агрессоров 16 лет. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее россиянин сломал челюсть своей девушке-школьнице, потому что она общалась с другими.

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