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Захарова отреагировала на заявление Каллас об инструкторах НАТО на Украине

Захарова: НАТО уже получает обратно тех, кто обучал ВСУ на территории Украины

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что ряд стран НАТО обучают солдат ВСУ на территории Украины. В своем Telegram-канале она написала, что «некоторые страны уже получают обучающих обратно».

«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом», — написала Захарова.

Она выразила надежду, что «храбрая Кая» расскажет дополнительные подробности об этом.

До этого Кая Каллас заявила, что несколько представителей НАТО уже обучают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам премьера, каждая страна Североатлантического альянса сама берет на себя риски, связанные с отправкой персонала. Она считает, что подобные шаги нельзя считать эскалацией.

Она предупредила, что если снаряд со стороны Вооруженных сил России попадет в обучающий персонал, это не будет означать применение пятой статьи НАТО, согласно которой должен последовать коллективный ответ.

Ранее Нуланд обеспокоилась последствиями появления тренировочных баз НАТО на Украине.

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