«Просто так жалить не будут»: пчеловод рассказал, как можно спровоцировать пчел

Председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин рассказал «Газете.Ru», что перед возможной встречей с пчелами не стоит злоупотреблять парфюмом и алкоголем, так как насекомые не переносят резких запахов. Также, по словам пчеловода, не нужно делать резких движений.

«Пчелы очень не любят резких запахов, поэтому, если вы отправляетесь к местам, где пчелы живут в своих ульях, не злоупотребляйте парфюмерией, а также виноводочными изделиями — их запах они тоже не переносят. Они не переносят резких движений, размахивать ничем не надо. Не надо ударять палкой, например, по улью. Они все время заняты своим делом, просто так жалить человека не будут. Соседство с пчелами к неприятным последствиям, как правило, не приводит, если мы соблюдаем правила общения с ними», — сказал он.

Капунин со ссылкой на ООН рассказал, что пчелы обеспечивают треть продовольственной корзины людей. По его словам, молоко и мясо также вкуснее благодаря этим насекомым.

«Это на самом деле не просто ради того, чтобы, так сказать, отметить очередное изобретение природы или Всевышнего. Пчелы на самом деле обеспечивают, как всемирная Организация Объединенных Наций говорит, добрую третью часть продовольственной корзины человечества. Здесь и орехи, и овощи, фрукты, здесь зерновые, определенные масличные культуры. Даже молоко коровье и козье, а также мясо животных гораздо вкуснее и полезнее тогда, когда там пчела опыляла те кормовые, которые они потребляют», — пояснил он.

20 мая отмечают Всемирный день пчел, он приурочен ко дню рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши. Праздник отмечают с целью привлечь внимание к роли, которую пчелы и другие насекомые-опылители играют в мире, а также к многочисленным угрозам, с которыми они сталкиваются.

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