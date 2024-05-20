Украинские военные нанесли удар по окрестностям Луганска ракетами западного производства

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по окрестностям Луганска ракетами французского производства. Об этом сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.

Утром 20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам поселка Юбилейный в Луганске. После прилета возник пожар.

Также агентство ТАСС сообщало, что взрыв произошел в Белгороде во время ракетной опасности.

Министерство обороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 мая сбили и перехватили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями Белгородской и Курской областей.

Накануне белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что беспилотник влетел в окно жилого дома в Белгороде, пострадала 11-летняя девочка. Осколки от взорвавшегося дрона попали на детскую площадку, где в этот момент и находилась девочка.

Ранее в США напомнили Украине о потерянных территориях.