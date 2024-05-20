Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда выйдет продолжение сериала по Last of Us

GamingBolt: второй сезон «Одних из нас» выйдет в первой половине 2025 года

close
100%
HBO

Премьера второго сезона сериала «Одни из нас» состоится в первой половине 2025 года. Об этом сообщает издание GamingBolt.

Предполагается, что продолжение выйдет в январе — как и первый сезон. До этого HBO заявляла лишь о премьере в 2025 году, не объявляя релизное окно. Сейчас создатели шоу занимаются съемками второго сезона в Ванкувере.

К своим ролям вернутся Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рамзи (Элли Уильямс). Также в каст вошли Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси), Спенсер Лорд (Оуэн), Ариэла Барер (Мэл), Тати Габриэль (Нора), Дэнни Рамирес (Мэнии), Кэтрин О'Хара (неизвестный персонаж), а также Кейтлин Дивер (Эбби) и Янг Мазино (Джесси).

Премьера первого сезона сериала «Одни из нас» — экранизации одноименной компьютерной игры — состоялась 15 января. Шоу продлили на второй сезон. Шоураннеры проекта уточнили, что продолжение расскажет о событиях игры «The Last of Us: Part 2». В мае сообщалось, что HBO планирует выход продолжения шоу в 2025 году с учетом забастовки сценаристов в США.

Ранее стала известна дата выхода первого в России реалити по мотивам сериала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами