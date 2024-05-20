Президент Ирана погиб в американском вертолете

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел и других чиновников, был производства США, речь идет о вертолете Bell-212. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Изначально иранские СМИ сообщали, что глава государства летел на вертолете Ми-171.

Агентство опубликовало инфографику вертолета, перевозившего президента, указав, что это был Bell-212.

Bell-212 является гражданским вариантом военного вертолета Bell-204\205, использовавшегося Соединенными Штатами во время войны во Вьетнаме. Вертолет оснащен двумя двигателями и может принять на борту до 15 человек.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации во время крушения вертолета.

По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента, там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Эбрахим Раиси стал президентом Ирана 3 августа 2021 года. Известен своими строгими религиозными взглядами. В частности, выступал за еще большую исламизацию в учебных заведениях и поддерживал цензуру элементов западной культуры, контроль интернета.

Ранее в аккаунте Раиси в соцсетях появилась публикация с просьбой помолиться за него.