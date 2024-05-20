Россиянин потерял полуторагодовалую дочь, когда играл с ней в прятки

Житель Казани час искал свою полуторагодовалую дочь в квартире, решив, что девочка играет с ним в прятки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В правоохранительные органы обратился житель Казани, мужчина заявил об исчезновении своей полуторагодовалой дочери. Отец рассказал полицейским, что решил, что дочь играет с ним в прятки. Мужчина менял лампочку в светильнике и разбил плафон, он собрал осколки, оставил дверь открытой и вышел к мусоропроводу.

Вернувшись в квартиру, он не обнаружил дочь. Решив, что девочка играет в прятки, отец принялся искать дочь, спустя час поисков он обратился за помощью в полицию. Ребенка нашли соседи, выяснилось, что пока отец выносил мусор, девочка вышла в подъезд и отправилась на самостоятельную прогулку.

До этого сообщалось, что в Твери двухлетняя девочка гуляла по подъезду, оставшись без присмотра. Ребенка нашли соседи, девочке открыли, когда она в очередной раз постучалась в одну из квартир. Женщина, увидевшая ребенка, рассказала, что он не плакал и не выглядел встревоженным. Взрослые спросили у девочки, не хочет ли она есть, получили отрицательный ответ, а затем вызвали полицию. Родителей ребенка нашли и им выписали штраф.

Ранее в Краснодаре мать бросила дочь в магазине и скрылась.