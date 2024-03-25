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В Хабаровском крае укрепляют безопасность

Дегтярев: Хабаровский край укрепляет безопасность после теракта в Подмосковье

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Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА «Новости»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что регион укрепляет безопасность после теракта в Подмосковье в минувшую пятницу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что регион скорбит по жертвам террористического акта. Он отметил, что долг власти — «заботиться о безопасности людей».

Дегтярев добавил, что дал указания, правительство региона вместе с силовыми структурами принимают необходимые меры по укреплению безопасности.

До этого Хабаровский суд вынес приговор девяти гражданам иностранных государств за финансирование международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена).

Уточняется, что осужденные были уроженцами стран Центральной Азии. Они были приговорены к разным срокам лишения свободы и денежным штрафам.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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