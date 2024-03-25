Четвертый обвиняемый в теракте в «Крокусе» работал в барбершопе

Четвертый обвиняемый в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Для коммуникации с судьей Файзову понадобился переводчик.

«Временно он не работает, до этого работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован», — сказал переводчик.

Ранее сообщалось, что третий обвиняемый в теракте Фаридуни Шамсидин трудоустроен на фабрике в Подольске и был зарегистрирован в Красногорске.

До этого второй обвиняемый в совершении теракта в «Крокусе» Саидакрами Рачабализода признал свою вину. Также вину в теракте полностью признал Далерджон Мирзоев.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в Турции указали на возможную причастность США и Джо Байдена к теракту в «Крокусе».