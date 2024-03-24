Активисты движения «Волонтеры Победы» провели акции в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Активисты движения «Волонтеры Победы» из разных регионов страны приняли участие в акции «Журавли», сообщили в пресс-службе организации. Добровольцы вышли на центральные площади населенных пунктов, чтобы выложить надписи из лампад и свечей в память о тех, чьи жизни оборвались в результате трагедии в «Крокус Сити Холле».

В организации пояснили, что акция получила название в честь песни «Журавли» народного артиста СССР Муслима Магомаева, имя которого носит концертный зал, где произошел теракт.

У стихийного мемориала рядом с местом трагедии в Красногорске представители движения «Волонтеры Победы» и неравнодушные граждане зажгли тысячи лампад, выложенные в надпись «Скорбим. 22.03.2024» и трех журавлей.

Затем собравшиеся почтили память жертв теракта минутой молчания.

Исполнительный директор движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова выразила поддержку тем, кто потерял близких.

«Скорбим по тем, кто уже не вернется домой после чудовищного теракта 22 марта. Несмотря на попытку запугать и расколоть российский народ, мы сплотились и ответили на террор взаимовыручкой и поддержкой. Нас не сломить», — заявила она.

В Ямало-Ненецком автономном округе акция «Журавли» прошла в нескольких муниципалитетах. К добровольцам присоединялись жители Ноябрьска, Надыма и Салехарда.

Собравшиеся выкладывали надпись «Скорбим» и изображения журавлей из тысяч зажженных свечей.

В Калужской области состоялся траурный митинг. Активисты выстроили на Площади Победы фигуру летящего в небо журавля и слова «Скорбим. Калуга» из зажженных лампад.

В Астраханской области был организован стихийный мемориал, рядом с которыми «Волонтеры Победы» также провели акцию «Журавли».

«В моменты страшной трагедии мы едины — собираем свои силы, находим возможности прийти и помочь. Сегодня мы вспоминаем тех, кто стал жертвой преступлений террористов. Выражаю огромную благодарность всем причастным к реализации данной акции, к активистам общественного движения «Волонтеры Победы» и всем астраханцам, которые нашли время, чтобы почтить память жертв теракта», — обратился к участникам акции исполняющий обязанности регионального руководителя движения в Астраханской области Степан Петрухин.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. На следующий день президент России Владимир Путин обратился со словами соболезнования к людям, потерявшим родных и близких. Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура.