В Кривом Роге снова ввели графики аварийного отключения света

Графики аварийных отключений электричества ввели в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава городского совета нацбезопасности и обороны Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«Энергетики вводят графики аварийных отключений электроэнергии», — написал он.

Согласно информации Вилкула, медицинские учреждения и иные объекты критически важной городской инфраструктуры перейдут на генераторы.

Местным жителям порекомендовали заранее зарядить гаджеты и другие устройства, работающие при помощи электроэнергии.

Перед этим стало известно, что в Кривом Роге три раза за ночь на 24 марта произошли взрывы. При этом местные СМИ и паблики писали о серии взрывов в черте города.

Позднее глава военной администрации региона Сергей Лысак заявил, что в Кривом Роге теплосети и линия электропередачи получили повреждения, без теплоснабжения остались 76 тысяч человек.

Ранее Рогов сообщил, что в Одессе и Кривом Роге слышны взрывы.