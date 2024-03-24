Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кривом Роге снова ввели графики аварийного отключения света

В украинском Кривом Роге ввели графики аварийного отключения электричества

close
100%
Igor Kvochka./Wikimedia Commons

Графики аварийных отключений электричества ввели в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава городского совета нацбезопасности и обороны Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«Энергетики вводят графики аварийных отключений электроэнергии», — написал он.

Согласно информации Вилкула, медицинские учреждения и иные объекты критически важной городской инфраструктуры перейдут на генераторы.

Местным жителям порекомендовали заранее зарядить гаджеты и другие устройства, работающие при помощи электроэнергии.

Перед этим стало известно, что в Кривом Роге три раза за ночь на 24 марта произошли взрывы. При этом местные СМИ и паблики писали о серии взрывов в черте города.

Позднее глава военной администрации региона Сергей Лысак заявил, что в Кривом Роге теплосети и линия электропередачи получили повреждения, без теплоснабжения остались 76 тысяч человек.

Ранее Рогов сообщил, что в Одессе и Кривом Роге слышны взрывы.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами