Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин передал поздравления с Пасхой патриарху Кириллу

Путин выразил признательность патриарху Кириллу за служение на благо Отечества

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин передал поздравления с Пасхой патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и поблагодарил его за служение на благо Отечества. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин также поблагодарил патриарха за плодотворное соработничество в сложный период, когда так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления Отечества. В конце своего поздравления Путин пожелал здоровья 77-летнему патриарху Кириллу.

До этого российский лидер поздравил православных христиан с Пасхой. Он отметил, что священнослужители всегда оставались с народом — как и сейчас, в условиях вызовов.

В ночь на 5 мая Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где собрались тысячи человек. В публикации РИА Новости отмечается, что российский лидер на регулярной основе посещает службы во время главных церковных праздников. Например, в 2023 году Путин также встретил праздник в храме Христа Спасителя. Дважды президент России участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы — в 2000 и 2003 годах.

Ранее сообщалось, что москвичей на Пасху ждет ненастная погода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами