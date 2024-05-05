Путин передал поздравления с Пасхой патриарху Кириллу

Президент России Владимир Путин передал поздравления с Пасхой патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и поблагодарил его за служение на благо Отечества. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин также поблагодарил патриарха за плодотворное соработничество в сложный период, когда так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления Отечества. В конце своего поздравления Путин пожелал здоровья 77-летнему патриарху Кириллу.

До этого российский лидер поздравил православных христиан с Пасхой. Он отметил, что священнослужители всегда оставались с народом — как и сейчас, в условиях вызовов.

В ночь на 5 мая Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где собрались тысячи человек. В публикации РИА Новости отмечается, что российский лидер на регулярной основе посещает службы во время главных церковных праздников. Например, в 2023 году Путин также встретил праздник в храме Христа Спасителя. Дважды президент России участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы — в 2000 и 2003 годах.

Ранее сообщалось, что москвичей на Пасху ждет ненастная погода.