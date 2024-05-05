Многодетная россиянка лишилась 285 тысяч рублей на «легком» заработке

В Воронеже мошенники убедили молодую женщину получить дополнительный доход в сети и заставили ее оформить несколько кредитов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась 33-летняя жительница Воронежа, женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и предложили дополнительный заработок в сети. Работу обещали довольно простую — заниматься набором текста, писать комментарии и повышать рейтинг кредитных учреждений, многодетная мать согласилась.

Чтобы повысить рейтинг банков, ее убедили взять несколько небольших кредитов и перевести полученные деньги на указанный мошенниками счет, аферисты пообещали, что это «рабочий кошелек», как только рейтинг банка вырастет, все заемные средства автоматически переведут ей. Женщина перевела на указанные счета 285 тысяч рублей.

Затем аферисты стали убеждать россиянку совершить перевод еще на полмиллиона рублей, жительница Воронежа заподозрила неладное, самостоятельно заблокировала банковские приложения и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске директор медцентра лишился 7,6 млн рублей после общения с мошенниками.