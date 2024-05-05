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Киркоров вспомнил о подарках Успенской и назвал ее «попрошайкой»

Певец Филипп Киркоров заявил, что Успенская выпрашивала у него дорогие подарки

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров в эфире шоу «Сплетни-шейкер» пренебрежительно высказался о Любови Успенской, назвав артистку «попрошайкой».

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка», — вспомнил Киркоров.

При этом, отметил исполнитель, Успенская называла его «милым» и просила покупать ей дорогие подарки. Однако, уточнил Киркоров, он всегда был для Успенской просто коллегой.

В интервью для шоу «Алена, блин!» Успенская называла Киркорова женоненавистником. Киркоров подал в суд на певицу, поскольку уверен, что заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал с коллеги по сцене 10 миллионов рублей компенсации и 2 миллиона рублей судебных издержек.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказывал, что многомиллионный иск был подан еще 13 декабря. Он уточнил, что попыток досудебного урегулирования конфликта или намеков на мировое соглашение между артистами не было.

Ранее Филипп Киркоров эмоционально восхитился выступлением финалиста «Маски».

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