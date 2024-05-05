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В Барнауле в «Ночь музеев» планируют вызвать дух Сталина

В Барнауле во время «Ночи музеев» проведут реконструкцию спиритического сеанса

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РИА Новости

Председатель совета барнаульского «Сталин-Центра» Сергей Матасов заявил, что во время акции «Ночь музеев» участники планируют провести реконструкцию спиритического сеанса и вызвать дух советского лидера Иосифа Сталина. Об этом сообщает ТАСС.

«Планируем сделать реконструкцию спиритического сеанса по Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие», — поделился Матасов.

Он пояснил, что дух Сталина будут вызывать по произведению Булгакова «Спиритический сеанс», представление будет театрализованным.

До этого издание Baza сообщало, что пришедшую в упадок подмосковную усадьбу Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» приобрел фонд «Стратегическое развитие», принадлежащий Роману Баталову — бизнесмену и зятю бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.

Ранее актриса Анастасия Вертинская объяснила, почему Сталин слушал песни ее отца по ночам.

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