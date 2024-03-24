Воробьев анонсировал выдачу посетителям «Крокуса» оставленных вещей

Посетителям «Крокус Сити Холла» начнут выдавать одежду и вещи с 18:00. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что до 15:00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь ее смогут получить те, у кого на руках осталась гардеробная бирка.

«Прошу отнестись к этому с пониманием. К выдаче машин также готовы», — добавил губернатор.

Сообщается, что на парковках «Крокуса» находится 383 автомобиля.

До этого Воробьев заявил, что спасатели начали разбирать сцену «Крокус Сити Холла». Как рассказал глава региона, ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны концертного зала, что облегчило доступ к нему.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».