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Спасатели разбирают сцену «Крокуса»

Губернатор Воробьев: спасатели начали разбирать сцену «Крокус Сити Холла»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram-канале, что сейчас спасатели разбирают сцену «Крокус Сити Холла».

Как рассказал глава региона, ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны концертного зала, что облегчило доступ к нему.

«Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Поисковые работы продолжаются», — написал Воробьев.

До этого руководитель поисково-спасательного подразделения Центроспас по Москве Андрей Туманов рассказал, что спасатели проводят разбор завалов в «Крокус Сити Холл» почти полностью вручную.

В пресс-службе компании «Крокус интернешнл» заявили, что «Крокус Сити Холл» планируют восстановить.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее Светлаков рассказал о самом страшном моменте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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