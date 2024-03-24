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Во Владивостоке девушка открыла стрельбу из окна жилого дома

Во Владивостоке ищут девушку, которая стреляла из пистолета из окна дома

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Во Владивостоке девушка стреляла из окна дома. Об этом сообщает Svodka25.

Инцидент произошел в районе Некрасовской улицы накануне. На кадрах, снятых кем-то из находившихся рядом с девушкой знакомых, местная жительница стреляет, снимая процесс на камеру. Предположительно, это был не единственный выстрел.

Для кого девушка зафиксировала кадры, неизвестно. Вероятно, целью было хвастовство. В результате многие местные жители были напуганы произошедшим.

Правоохранители обратили внимание на ситуацию. На данный момент россиянку ищут. Помимо этого, сотрудникам МВД предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина обстрелял дверь соседки из пистолета.

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