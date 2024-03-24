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В Греции коммунисты остановили поезд с американскими танками

Члены Компартии Греции остановили поезд, перевозивший американские танки

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Mindaugas Kulbis/AP

Члены Компартии Греции (КПГ) и ее молодежной организации (КНЕ) помешали проезду грузового состава, перевозившего из порта Александруполис в Болгарию танки американского производства. Об этом сообщает греческий информационный портал pentapostagma.gr.

Кроме того, участники протеста сделали на бронетехнике надписи красной краской с призывом убираться обратно в США.

По данным портала, члены КПГ и КНЕ, выступающие против участия Греции в военных операциях США, НАТО и ЕС, заблокировали поезд с американскими танками на железнодорожном вокзале Александруполиса. Члены левых организаций стояли перед поездом с флагами и развернутым панно, они заставили поезд остановиться, а потом дать задний ход.

Протестующие скандировали лозунг «Александруполис — порт народов, а не оплот империалистов».

18 марта сообщалось о выгрузке американских танков Abrams и боевых машины пехоты Bradley в порту города Александруполис на северо-востоке Греции. По данным портала, техника была доставлена в рамках программы США по усилению потенциала НАТО в Европе.

Ранее сообщалось, что Европе не хватает €56 млрд на оборону НАТО.

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