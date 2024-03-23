В Истре предупредили о рассылке сообщений «террористического характера»

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева заявила, что жителям Подмосковья с неизвестных номеров приходят сообщения «террористического характера», не следует их пересылать дальше. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, сообщения приходят родителям и даже детям, они напрямую связаны с угрозой жизни и здоровью людей.

Она призвала блокировать отправителей подобных сообщений, не пересылать их, а также сообщать об этом по номеру 112. По словам Витушевой, во всех образовательных организациях проходят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, и призвала доверять только официальным данным.

До этого департамент здравоохранения Подмосковья сообщил, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 140 человек.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».