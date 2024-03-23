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Отель Greenwood разместил гостей от Федерации танцев после теракта в «Крокусе»

Более 30 гостей от Федерации танцев разместил отель Greenwood после теракта

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Sergey Petrov/Global Look Press

Отель Greenwood разместил более 30 гостей от Федерации танцев после теракта в в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Управляющий директор отеля Greenwood Виктория Безуглая рассказала, что отель уже более 10 лет сотрудничает с выставочной площадкой Crocus Expo.

«Вчера, узнав о трагедии, мы молниеносно предложили партнерам помощь в расселении и разместили более 30 гостей от Федерации танцев», — приводит ее слова агентство.

Безуглая заявила, что это типичные работа отеля, и подчеркнула, что Greenwood всегда нацелен на коммуникацию и готов помогать.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

По последним данным, погибли около 150 человек. Еще свыше сотни посетителей «Крокуса» пострадали.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

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