Хозяйка гостиницы рассказала об арендаторах-террористах из «Крокуса»

Елена Б., хозяйка гостиницы, в которой проживали преступники, устроившие террористический акт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказала сотрудникам правоохранительных органов о своих постояльцах. Ее слова передает Telegram-канал 112.

«Ничем не примечательные, абсолютно обычные гости, жили тихо, не отсвечивали», — рассказала она.

По словам Елены, мужчины заселились в начале марта и вели себя прилично и тихо, дебошей не устраивали, всегда здоровались с улыбкой. Все общение с администрацией отеля проходило через одного человека, 19-летнего парикмахера, зарегистрированного в Иваново, так как он лучше остальных владел русским языком.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Согласно обновленной информации Следственного комитета, трагедия унесла жизни как минимум 133 человек. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».