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Бастрыкин поручил сурово наказать всех причастных к теракту

СК РФ: Бастрыкин поставил задачу сурово наказать причастных к теракту

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Глава СК РФ поставил перед следователями задачу оперативно восстановить всю картину трагедии и добиться сурового, неотвратимого наказания всех причастных к «вероломному нападению на беззащитных людей».

Подчеркивается, что глава Бастрыкин лично контролирует расследование уголовного дела о теракте.

До этого губернатора Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что вместе с разбором завалов на месте происшествия начнет работу Следственный комитет России.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин положительно отреагировал на слова мировых лидеров относительно теракта.

Вечером 22 марта в московский концертный зал «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в Госдуме пообещали быстрее завершить СВО на фоне теракта в «Крокусе».

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