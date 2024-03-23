Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В храмах Москвы прошли первые богослужения о жертвах и пострадавших в результате теракта

В столичных храмах молятся о погибших в теракте в Подмосковье

close
100%
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В храмах Москвы и области прошли первые богослужения о жертвах и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

У православных верующих 18 марта наступил Великий пост. 23 марта РПЦ отмечает память великомученика Феодора Тирона.

Ранее глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что правоохранители задержали двоих предполагаемых подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, остальных разыскивают.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта проведет совещание с членами Совета безопасности страны на фоне теракта в «Крокусе» в Подмосковье.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами