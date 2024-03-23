В храмах Москвы прошли первые богослужения о жертвах и пострадавших в результате теракта

В храмах Москвы и области прошли первые богослужения о жертвах и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

У православных верующих 18 марта наступил Великий пост. 23 марта РПЦ отмечает память великомученика Феодора Тирона.

Ранее глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что правоохранители задержали двоих предполагаемых подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, остальных разыскивают.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта проведет совещание с членами Совета безопасности страны на фоне теракта в «Крокусе» в Подмосковье.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».