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Список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» опубликуют в 10:00

Возле «Крокуса» начнет работу центр помощи для близких погибших и пострадавших

Список погибших при теракте в Красногорске в «Крокус Сити Холле», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Воробьев рассказал, что в 10:00 в БЦ «Кубик» в помещениях фонда защитников отечества начнет работу Центр Помощи. Там родственникам предоставят информацию о пострадавших и погибших.

«В это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать», — написал губернатор.

По словам главы Подмосковья, в центре будут работать представитель правительства Подмосковья и Москвы. Они окажут необходимую помощь и ответят на вопросы

Также Андрей Воробьев заявил, что разбор зрительного зала в «Крокус Сити Холле» будет идти весь день. По словам главы региона, спасатели продолжают работу на месте пожара — привлечено 183 единицы техники и 477 человек

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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