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Пострадавших при теракте в «Крокусе» госпитализировали в 12 больниц Москвы

Депздрав Москвы: пострадавших в «Крокусе» госпитализировали в 12 больниц Москвы

Все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которых госпитализировали в 12 больниц Москвы. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сообщает ТАСС.

В оказании помощи оперативно задействовали около десяти бригад скорой помощи, реанимобили, три вертолета и семь базовых взрослых больниц, уточнил он.

«Первоначально были определены ближайшие к приему раненых и пострадавших», — рассказал Хрипун, добавляя, что сейчас они «находятся в 12 московских больницах».

«Привлечены все главные специалисты, все необходимое есть», — подчеркнул он.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании произошло несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали свыше 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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