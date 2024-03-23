Почти все пострадавшие при теракте в «Крокусе» уже прооперированы

Почти все пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холл» уже прооперированы, тяжелораненые переведены в реанимацию, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом со ссылкой на вице-премьера правительства России Татьяну Голикову сообщает РИА Новости.
Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения.
Министерство здравоохранения Московской области обнародовало список пострадавших при теракте.
Состояние девятерых пострадавших указано как «крайне тяжелое», 32 — «тяжелое».
Самый молодой пострадавший — мальчик семи лет, самая старшая — женщина 62 лет.
По подозрению к причастности к теракту в «Крокусе» разыскивается белый автомобиль.
«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.
Ранее президент Сербии заявил, что западные спецслужбы знали о готовящемся в Москве теракте.