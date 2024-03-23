В РЖД разрешили пассажирам сдать билеты без сборов

РЖД предлагает пассажирам, которые приобрели билеты по невозвратному тарифу, возможность вернуть билеты без сборов до 26 марта. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

«До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов - на сайте, в мобильном приложении «РЖД пассажирам» и в кассах дальнего следования», — указано в сообщении.

Аналогичное предложение для пассажиров опубликовал также крымский перевозчик «Гранд сервис экспресс».

До этого стало известно, что по всей России отменены мероприятия в ближайшие дни в связи с трагедией в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».