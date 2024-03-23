В России на объектах транспорта действует максимальный уровень безопасности

В России на объектах транспорта продолжает действовать максимальный (третий) уровень безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минтранс РФ.

В министерстве также заявили, что транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами.

Ведомство призывает пассажиров заранее прибывать на вокзалы и аэропорты в связи с предпринимаемыми дополнительными мерами безопасности, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».