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Президент Сербии заявил, что западные спецслужбы знали о готовящемся в Москве теракте

Вучич: посольство США 7 марта призвало своих граждан не ходить в концертные залы

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что западные спецслужбы знали о готовящемся в Москве теракте. Об этом глава государства высказался в эфире телеканала Prva.

Вучич напомнил, что посольство США в России еще 7 марта призвало своих граждан не ходить в торговые центры и концертные залы.

«Это означает, что их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет», — сказал Вучич.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Здание горит, его тушат. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей.

Среди пострадавших есть дети.

По подозрению к причастности к теракту в «Крокусе» разыскивается белый автомобиль.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее посольство США выразило соболезнования российскому народу в связи с терактом.

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