Президент Сербии заявил, что западные спецслужбы знали о готовящемся в Москве теракте

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что западные спецслужбы знали о готовящемся в Москве теракте. Об этом глава государства высказался в эфире телеканала Prva.
Вучич напомнил, что посольство США в России еще 7 марта призвало своих граждан не ходить в торговые центры и концертные залы.
«Это означает, что их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет», — сказал Вучич.
Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Здание горит, его тушат. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей.
Среди пострадавших есть дети.
По подозрению к причастности к теракту в «Крокусе» разыскивается белый автомобиль.
«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.
Ранее посольство США выразило соболезнования российскому народу в связи с терактом.