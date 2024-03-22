Очевидцы сообщают о стрельбе в московском «Крокус Сити Холл»

Очевидцы сообщают о стрельбе во время выступления группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в Москве. Информацию об этомпубликует Telegram-канал Baza.

«По словам очевидцев мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия», — говорится в публикации.

Отмечается, что слышны «десятки выстрелов». По данным канала, в результате инцидента есть много пострадавших.

Также поступила информация, что здание «Крокус сити холл» горит.

Telegram-канал 112 сообщает, что стрельба началась перед концертом. На место следуют оперативные службы.