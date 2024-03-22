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Россиянку задержали на Бали за нежелание платить за туристические услуги

На Бали задержана гражданка РФ, которая отказывалась платить за туруслуги

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Depositphotos

На Бали задержали гражданку России, которая не платила за туристические услуги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индонезийское агентство ANTARA.

О россиянке правоохранители узнали после того, как им пожаловались местные жители. По их словам, женщина пользовалась спа и ела в ресторанах туристической зоны, но отказывалась платить. Помимо этого, 51-летняя женщина «заставила» администрацию впустить ее в один из отелей и переночевала там.

Правоохранители попытались побеседовать с путешественницей, но она вела себя агрессивно.

На данный момент туристка находится в миграционном офисе округа Сингараджа. Так как виза истекает 23 марта, наиболее вероятно, ее депортируют в Россию.

Ранее гражданина Украины задержали у французской границы из-за найденных у него €230 тысяч.

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