Россиянку задержали на Бали за нежелание платить за туристические услуги

На Бали задержали гражданку России, которая не платила за туристические услуги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индонезийское агентство ANTARA.

О россиянке правоохранители узнали после того, как им пожаловались местные жители. По их словам, женщина пользовалась спа и ела в ресторанах туристической зоны, но отказывалась платить. Помимо этого, 51-летняя женщина «заставила» администрацию впустить ее в один из отелей и переночевала там.

Правоохранители попытались побеседовать с путешественницей, но она вела себя агрессивно.

На данный момент туристка находится в миграционном офисе округа Сингараджа. Так как виза истекает 23 марта, наиболее вероятно, ее депортируют в Россию.

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