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Россиянам рассказали о первой помощи при носовом кровотечении

Врач Маневич: при носовом кровотечении помогут вата и перекись водорода

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Unsplash

Чтобы остановить носовое кровотечение, нужно использовать вату и перекись водорода. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

«Берется кусочек ватки, смачивается в перекиси водорода и вставляется неглубоко в преддверие носа, откуда идет кровь. Этот тампончик нужно прижать крылом носа, надавив на него пальцем, и какое-то время подержать так», — объяснил Маневич.

Он посоветовал держать тампон 2-4 минуты, затем аккуратно его вынуть. Он еще раз обратил внимание на то, что вату, смоченную в перекиси водорода, нужно именно прижать. Если же просто вставить ее в нос — это не поможет.

Врач также предупредил об опасности ковыряния в носу. По его словам, так можно повредить слизистую оболочку, что чревато кровотечениями и возникновением заболеваний.

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Асият Зиркуева до этого рассказала, что носовое кровотечение может быть симптомом местного повреждения носа или следствием заболеваний других органов и систем организма.

Ранее отоларинголог назвала средство от насморка, опасное для жизни ребенка.

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