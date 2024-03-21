В пяти областях Украины звучит воздушная тревога

В пяти восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения страны.

Сообщается о тревоге в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях, а также на территории контролируемых Киевом частей ДНР и Запорожской области. В Днепропетровской области тревога зазвучала в 23:34 по мск, через четыре минуты — в 23:38 — сирены завыли в Харьковской области. В 23:47 к красным областям на карте тревог присоединились Сумская, Кировоградская и Харьковская области Украины.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.