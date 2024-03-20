Юрист назвал преимущества отечественных платформ перед зарубежными

В России существуют уникальные, быстро развивающиеся соцсети и сервисы. Об этом заявил декан факультета права ВШЭ, руководитель комиссии по законотворческой деятельности РОЦИТ Вадим Виноградов.

«Несмотря на селективное отношение западных ИТ-гигантов к российскому законодательству, некоторые наши медийные личности продолжают публиковать свой контент исключительно на иностранных сервисах, тем сам поддерживая эти платформы и их политику. За примерами далеко ходить не нужно, вспомним, как пользователям Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разрешили призывы к насилию в адрес россиян», — отметил Виноградов.

Он считает, что, выкладывая контент исключительно на зарубежных площадках, авторы лишают свою аудиторию права выбора.

«Это вряд ли правильно, учитывая, что в стране существует широкий выбор качественных аналогов, куда можно дублировать материалы», — сказал эксперт.

Как подчеркнул Виноградов, модераторы российских площадок оперативно реагируют на жалобы, а разработчики открыты для диалога и новых предложений в отличии от зарубежных «коллег».

«Иностранные площадки зачастую будто бы специально игнорируют пользователей из России, тем самым лишая их цифровой безопасности. Отечественные платформы регулярно добавляют новые функции, предлагают без потерь переносить данные с зарубежных площадок. Это крайне удобно и вселяет уверенность в сохранности контента», — добавил он.

По мнению юриста, возможности для творческой реализации на отечественных платформах почти безграничны.

«Главное – соблюдать закон. Такой же принцип работает и для бизнеса. Отечественные онлайн-платформы являются отличным пространством для привлечения аудитории и новых клиентов», — заключил Виноградов.