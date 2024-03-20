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В Белгороде отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

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Depositphotos

В Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

О сигнале ракетной опасности губернатор Белгородской области сообщал в 11:36 (мск). Гладков призывал жителей не подходить к окнам и укрываться в помещениях со сплошными стенами: в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Людей, находившихся на улице, он призывал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

До этого 20 марта Вячеслав Гладков заявлял, что школьники в приграничных муниципалитетах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до 24 марта досрочно уйдут на каникулы из-за обстрелов. Колледжи и высшие учебные заведения при этом перейдут на дистанционное обучение.

Ночью 20 марта губернатор сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила 11 воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.

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