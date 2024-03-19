В Екатеринбурге детей участников СВО примут в школы без очереди

В Екатеринбурге дошкольников из семей участников СВО запишут в первые классы без очереди, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление директора городского департамента образования Константина Шевченко.

Право на первоочередное зачисление имеют дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и дети сотрудников полиции. Теперь к этим льготным категориям добавились дети участников специальной операции, дети военнослужащих и дети граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. Данная мера поддержки начнет действовать с этого года.

«Зачисление этих категорий граждан детей происходит в первую волну»,— отметил Шевченко во время пресс-конференции.

Известно, что подать заявление на зачисление в первый класс родители дошкольников смогут уже в полночь 1 апреля. Запись в школы продлится до 30 июня, а с 6 июля по 5 сентября екатеринбургских первоклассников будут зачислять на свободные места. «Горячая» линия для их родителей уже работает с начала марта, а 23 марта в 158 школах города, которые в этом году набирают учеников, пройдет день открытых дверей.

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