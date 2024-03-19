Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге детей участников СВО примут в школы без очереди

«Ъ»: в Екатеринбурге детей участников СВО запишут в первые классы вне очереди

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Екатеринбурге дошкольников из семей участников СВО запишут в первые классы без очереди, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление директора городского департамента образования Константина Шевченко.

Право на первоочередное зачисление имеют дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и дети сотрудников полиции. Теперь к этим льготным категориям добавились дети участников специальной операции, дети военнослужащих и дети граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. Данная мера поддержки начнет действовать с этого года.

«Зачисление этих категорий граждан детей происходит в первую волну»,— отметил Шевченко во время пресс-конференции.

Известно, что подать заявление на зачисление в первый класс родители дошкольников смогут уже в полночь 1 апреля. Запись в школы продлится до 30 июня, а с 6 июля по 5 сентября екатеринбургских первоклассников будут зачислять на свободные места. «Горячая» линия для их родителей уже работает с начала марта, а 23 марта в 158 школах города, которые в этом году набирают учеников, пройдет день открытых дверей.

Ранее в России призвали компенсировать ветеранам платное высшее образование.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами